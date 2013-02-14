日央行维持政策稳定 对经济的看法更加乐观

* 日本央行一如预期未提高资产购买规模

* 央行称日本经济似正触底反弹

* 央行审议委员宫尾龙藏提议澄清政策指引但无人赞同

* 央行总裁的谈话料将在0715GMT后发布

路透东京2月14日 - 日本央行周四维持货币政策稳定,并调升对经济的评估;日圆近期贬值以及全球需求升温迹象令央行获得一些喘息空间.央行在一个月前刚刚扩大刺激政策规模.

央行在此次会议上一如外界普遍预期,没有进一步提高资产购买和贷款计划的规模,同时维持指标政策利率在0-0.1%的区间.

"日本经济似乎正在触底反弹."央行在宣布政策决定的声明中称.这一评估比上个月略微正面,上次央行称经济正在趋弱.

今日稍早出炉的日本第四季国内生产总值(GDP)意外连续第三季萎缩,延续温和衰退态势;不过最近的景气调查报告和机械订单等领先指标则预示经济复苏.

日本央行审议委员宫尾龙藏出人意料地建议,央行承诺维持实质利率为零的政策不变,直至有望实现2%的通胀率目标.但他的提议被8-1的投票结果否决.

目前,央行承诺在"认为有必要的情况下"维持零利率政策和资产购买计划,有意模糊这些举措的时间框架,以便能够灵活地决定何时以及如何结束这些措施.

宫尾龙藏的提议或许是为了明确,央行的零利率政策直接与2%的新通胀目标挂钩.

日圆兑美元自11月以来已经暴跌将近20%,日本新一届政府向央行大力施压要求其采取更积极的货币宽松政策,加速了日圆的跌势.

日圆的大幅贬值为日本出口型经济带来一些安慰,但也令全球更加担心,若其他国家也采取同样方式帮助维持本国出口的竞争力,或引发货币竞相贬值甚至货币战.

日本央行在1月将通胀率目标提高一倍至2%,并承诺从明年开始无上限购买资产.这是该央行在五个月中第四次推出货币扩张政策,主要是为了回应首相安倍晋三,后者不断呼吁央行采取更大胆举措抗击通缩.

安倍晋三仍持续对央行施压要求重振脆弱的经济.在央行总裁白川方明及两位副总裁于3月19日离任后,安倍晋三有权任命新的总裁和副总裁人选.

不过一些分析师认为,央行在3月可能更倾向于按兵不动而非扩大刺激举措,将有限的政策选项保留到新任总裁于4月3-4日首次主持利率检视会议.

外界预测,白川方明的继任者将引领日本央行出台更多非常规的宽松举措,例如取消0.1%的利率下限.该预期上周已经推动两年期和五年期日债收益率降至纪录低位.(完)

(编译 徐文焰/郑茵; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。