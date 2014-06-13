日本央行维持货币政策不变 对海外经济体形势略趋乐观

图为一名打伞遮雨的行人经过日本央行总部大楼。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京6月13日 - 日本央行周五维持货币政策不变，而且对海外经济体成长的看法略趋乐观，暗示对日本经济可以在不增加额外刺激的情况下于明年实现通胀率目标抱有希望。

市场关注央行总裁黑田东彦今日稍后会对欧洲央行刺激举措发表怎样的评论。上周，欧洲央行放宽政策，以缓和强势欧元的压力，并防范欧元区陷入日本式通缩的风险。

日本央行愈发相信该国经济将继续温和复苏，因企业增加资本支出，而且消费者信心上升，尽管最近上调消费税带来一些影响。

但出口不振仍是日本经济的一个弱点，不过日本央行官员认为，随着中国出口反弹，以及美国经济从严冬中复苏，来自海外经济体的阻力将消退。

“海外经济体正在复苏，主要是发达经济体；不过部分领域仍表现迟滞，”央行称。

这比上月的看法要略微乐观，当时央行称全球增长“开始复苏”，但一些领域表现迟滞。

日本央行一致投票通过维持每年增加60-70万亿日圆基础货币的承诺不变，符合外界预期。

央行亦维持对日本经济的评估不变，称经济持续温和复苏的趋势，但出口“基本持平”。

欧洲央行(ECB)上周成为首家实施负利率的主要央行，市场认为此举部分意图是遏制欧元涨势。

一些日本央行委员对于欧洲央行有关阻升欧元的非同寻常坦率言辞感到意外，但对于欧央行政策行动并未导致日圆兑欧元大幅反弹感到安心。

欧洲央行和日本央行都表示，他们的货币政策并不直接对汇率施加影响。但他们都乐于看到本币贬值，因为这有助于推升物价以及提高他们的出口竞争力。

日本央行总裁黑田东彦将于0630GMT开始召开记者会，预计他将重申上个月的论调，即看不到能够推动日圆走强的明显原因，特别是日圆兑美元汇率，因为在美联储削减购债规模的同时，日本央行仍在实施庞大的刺激计划。

日本第一季经济增速创下两年来最快，主要归功于意外强劲的资本支出，这一新迹象表明日本经济形势更有利于抵御消费税上调的冲击。

鉴于日本消费者物价已经超过1%，黑田东彦料重申日本正稳步迈向2%的通胀目标，并有望在始于2015年4月的财年内达到目标。

黑田东彦的乐观态度已经促使市场削减对于日本央行今年进一步放宽货币政策的预期，不过仍有许多分析师对日本物价能否进一步上升持怀疑态度。（完）

(编译 李爽/艾茂林/高琦 审校 王兴亚/龚芳/白云)

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