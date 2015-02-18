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国际财经 | 2015年 2月 18日 星期三 11:50 BJT

日本央行维持货币刺激政策 上修对经济产出的评估

路透东京2月18日 - 日本央行周三维持大规模刺激政策不变，并上修对经济产出的评估，暗示央行相信日本经济将逐步复苏，无需进一步施加货币刺激。

一如外界广泛预期，日本央行决定维持原有承诺不变，继续通过购买公债和风险资产以每年80万亿日圆(6,710亿美元)的速度扩大基础货币。

但央行警告民间消费方面存在一些疲弱情况，称经济复苏在某些领域一直表现迟滞。

日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会，解释货币政策决定。

日本央行在去年10月扩大刺激政策，以防止油价暴跌以及随后而来的通胀放缓导致长期以来的通缩局面推迟结束。自此之后央行一直保持货币政策不变。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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