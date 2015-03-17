焦点：日本央行总裁对通缩风险不以为然 仍维持通胀率目标不变

路透东京3月17日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，能源成本降低可能使消费者物价年增率转为负值，但这不会影响通胀率随着经济复苏而上涨的趋势。这暗示他认为没有扩大刺激政策的迫切需要。

上任近两年来，黑田东彦一直在与疲软的物价斗争。物价上涨缓慢使外界一直预期央行将在今年再次宽松政策，以实现2%的通胀率目标。

周二日本央行维持庞大的刺激计划不变，但对物价的看法不及以前乐观，称通胀率暂时将徘徊在零左右。

“取决于油价的波动，我们不能排除消费者物价指数(CPI)同比略微下跌的可能性,”黑田东彦在记者会上表示。

但他表示，薪资改善及经济成长前景将会支撑通胀预期。

他说，“目前而言，我不认为当前很大程度受到油价大跌影响的通胀放缓，会立刻影响整体物价趋势。”

他的说法与先前多位日央行决策官员对投资人释出的讯息相呼应，尽管他们预期未来数月通胀将呈现停滞，但他们认为没有必要加以回应，除非物价疲态冲击通胀预期。

黑田东彦称，“最快可能在约两年内达成我们2%的通胀目标的立场绝对没有改变。”周五将是黑田上任两周年的日子。

日央行去年10月扩大宽松政策之后，至今一直按兵不动，当时扩大宽松政策的原因在于避免油价大跌及后续的通胀放缓效应，拖慢终结通缩的进程。

**疑虑犹存**

但许多分析师仍然并不相信日本会这么快出现通胀加速上升。

“基于日股表现不错，没有必要现在放松政策，”三井住友资产管理资深经济分析师Hiroaki Muto称。

“但日本央行10月更新经济预测时，大概得拉长两年的时间框架，这将会引发放宽货币政策的疑问。”

日本央行2013年4月时作出两年后达到物价目标的承诺，黑田东彦今日在记者会上遭到尖锐提问，一名记者要黑田承认已经不可能在期限达成目标。

黑田强调，通胀将在今年下半年回温，因企业加薪，且去年油价大跌的效应消退。

他说，“我不认为达成物价目标遭遇极大困难。”

周三，多家日本大型企业将在与工会完成年度协商后宣布薪资计画，协商成果将会是首相安倍晋三推动日本脱离通缩计画的成功关键。

日本央行希望那些从日圆贬值中获取丰厚利润的企业能够提高基本薪资，并协助带动民间消费。(完)

(编译/审校 李春喜/张明钧/蔡美珍/龚芳)

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