专访：日本央行应先观察中国股市影响再决定是否放宽政策--安倍经济顾问

路透东京7月10日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周五表示，日本央行目前不需要放松政策，尽管通胀率顽居低位并且有来自希腊和中国的负面影响，而是应该先观察中国股市大跌对日本经济的影响再做决定。

滨田宏一还对路透表示，首相安倍应该继续推进计划中的2017年全国性消费税上调，并考虑采取措施帮助将受此次增税影响的低收入群体。

鉴于日本就业市场紧张，企业投资反弹，经济整体改善，“日本央行可以先等等，看看中国那边会带来什么影响，”滨田宏一说。

中国股市近几周重挫超过30%，不过周五连续第二日反弹，因中国政府采取了一系列救市措施。

不过，如果中国市场震荡损及日本的就业和经济增长，“日本央行会很乐意放宽货币政策，”滨田宏一说。“但日本的就业市场紧张。所以我不认为这会马上构成问题。”(完)

(编译/审校 王洋/白云)

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