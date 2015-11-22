日本通胀上升和薪资增长非常重要--央行审议委员

路透旧金山11月20日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里周五表示，只要油价不进一步下跌，日本通胀可能很快就会上升，但薪资加快上涨对于央行实现通胀目标仍至关重要。

白井早由里指出，日本长期通胀预期只是日本央行2%通胀目标的一半左右。旧金山联储每年举行两次亚洲经济政策会议，白井早由里是为此次会议准备的讲稿中做出这番表态的。

“这表明日本通胀预期需要进一步上升，”她说。

她说，自日本央行2013年开始大举宽松货币政策以来，家庭和金融机构在逐步承受更“健康的”风险。

“日本央行通过维持宽松的货币环境，来支持这些正面进展，显得至关重要，”她表示。

白井早由里说，家庭需要看到薪资不断上升才会容忍物价上涨，这也有助于提振通胀升向2%的目标。她是前国际货币基金组织(IMF)经济学家，对物价前景的看法比其他一些审议委员更加悲观。

但她表示，日本家庭的通胀预期基本高于实际情况，对未来收入下降的看法也是如此。

“日本央行要让公众更加理解，其目标是实现与薪资增长和家庭支出可持续增加相伴的物价温和上升，藉此提升家庭对物价上涨的承受能力，这一点非常重要，”她说。(完)