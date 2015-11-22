日本通胀上升和薪资增长非常重要--央行审议委员

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透旧金山11月20日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里周五表示，只要油价不进一步下跌，日本通胀可能很快就会上升，但薪资加快上涨对于央行实现通胀目标仍至关重要。
白井早由里指出，日本长期通胀预期只是日本央行2%通胀目标的一半左右。旧金山联储每年举行两次亚洲经济政策会议，白井早由里是为此次会议准备的讲稿中做出这番表态的。
“这表明日本通胀预期需要进一步上升，”她说。
她说，自日本央行2013年开始大举宽松货币政策以来，家庭和金融机构在逐步承受更“健康的”风险。
“日本央行通过维持宽松的货币环境，来支持这些正面进展，显得至关重要，”她表示。
白井早由里说，家庭需要看到薪资不断上升才会容忍物价上涨，这也有助于提振通胀升向2%的目标。她是前国际货币基金组织(IMF)经济学家，对物价前景的看法比其他一些审议委员更加悲观。
但她表示，日本家庭的通胀预期基本高于实际情况，对未来收入下降的看法也是如此。
“日本央行要让公众更加理解，其目标是实现与薪资增长和家庭支出可持续增加相伴的物价温和上升，藉此提升家庭对物价上涨的承受能力，这一点非常重要，”她说。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。