焦点：日本央行持续释出乐观经济预估 金融市场却当耳边风

图为面值万元的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京5月29日 - 欧洲央行第一任总裁杜森贝赫在2001年面对降息压力时有这么一句名言：“我听见了，但我没听进去。”

在十多年后的日本，换成了金融市场把央行的话当耳边风，两者之间的认知差距，可能导致市场波动率大幅升高。

尽管日本央行过去几周来持续释出乐观的经济预估，淡化出台更多刺激措施的必要，但金融市场却不为所动，许多投资人依旧寄望着会有更多宽松措施出炉。

“目前而言，仍期待日本央行祭出第二轮宽松措施的人，与预期日本央行要等到秋天或年底才会采取行动的人，比例大约是七比三，”美银美林首席日本债券策略分析师藤田昇悟称。

即使日本央行立场最温和的委员会成员--副总裁岩田规久男--在本周提到了日本央行可能缩减当前的大规模资产购买措施，市场依旧不予理睬，日圆、日债和日股都没有反应。

“日本央行认为国内通胀正稳步迈向2%的目标。市场却认为如果没有额外的宽松措施将很难达标。未来某个时点，势必不是日本央行就是市场要修正看法。而那就是波动率可能开始增加的时候，”一家大型日系银行高级外汇期权交易员说。

日本央行及市场都相信自己的看法有良好依据，目前为止还没有任何一方准备退让。

央行说通胀上升的情况符合预期，且失业率也稳稳降至3.6%，也就是部分经济专家认为接近充分就业的水平--企业将得调高薪资来聘雇员工。

然而，许多投资者认为，通胀迄今的上涨主要是受日圆贬值的影响，这个效应预料将从现在开始逐步消退。而对于国内消费力道能否如日本央行所想的那么快摆脱消费税上调的冲击，部分投资者对此也相当存疑。

双方都同意未来数月通胀率将稳定在约1.3%，但之后会如何发展，他们的看法就有歧异，所以也许还得等上几个月时间才能有定论。

这种僵持导致市况迟滞，日圆、日股、及日债的波动率都降至历史低位。

过去一个月日圆实质波动率在4%左右，接近2007年低点。日本公债期货波动率仅为1%，也接近2012年所及纪录低位。过去几个月股市波动率大幅下降。

期权市场也显示市场波动率处于极低水准。美元/日圆期权一个月期隐含波动率本月触及约5.5%的纪录低位。

交易员表示，投机客已经显示出对期权买盘的兴致不高，即便其价格很便宜，因为目前没有人认为可以合理地预期市场波动率上升的情况。

但几个月后这种状况可能发生改变。

如果日本央行在通胀问题上的看法的确正确，那么其政府公债和一些风险较大资产的购买规模需要缩减，这对公债的影响也会很大。

始于4月的2014/15财年迄今，10年期公债收益率在九个基点的窄幅区间波动，现在报0.6%左右。

“如果回头看一下就会发现，日本公债收益率走势在几个月内的波动区间约为一个百分点的情况不同寻常。这种情况每10年左右会发生一次。几乎不是尾部风险，”美国一家经纪商固定收益部主管表示。(完)

(编译 王冠中/李婷仪/李爽 审校 田建华/高琦)

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