日本央行总裁黑田东彦称再度放松政策时仍有许多工具可用--报载

路透东京1月1日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，央行若决定再度放松货币政策，还有很多工具可用，并强调了央行在下个财年实现通胀率目标的决心。

黑田东彦在周四日本每日新闻刊登的专访中称，“有许多调整货币政策的途径”，并重申日本央行准备在必要时再次扩大刺激举措，以实现2%的通胀率目标。

黑田东彦强调了日本央行对4月起的下一个财年实现2%的通胀率目标的承诺。部分日本央行政策制定者认为该目标过于激进，呼吁应放宽承诺。

他称，“若只是因实现价格目标有难度，日本央行就放松了自己的承诺，这本身就让目标不可能实现。”

黑田东彦表达了对日本2015年实现2%通胀率目标的信心。但许多分析师，甚至包括日本央行政策委员会内部一些人，对此表示怀疑，因近期油价下滑导致消费者通胀率已经放缓至1%以下。

路透11月调查的分析师认为，即便日本央行最近扩大了刺激规模，并可能进一步增加刺激，其也将远不能实现2%的通胀率目标。(完)

(编译 张荻；审校 王兴亚)

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