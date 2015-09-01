焦点：中国疑虑拖累日本企业资本支出放缓 央行持续面临宽松压力

路透东京9月1日 - 日本企业4-6月资本支出较上季下滑，尽管获利创新高，这显示日本首相安倍晋三的刺激政策，未能刺激出新投资，而新投资正是结束日本近20年通缩局面的关键。

分析师指出，中国经济急速降温的疑虑及近期市场大跌情况，可能进一步压抑企业支出意愿，损及日本经济复苏。

周二公布的政府数据显示，4-6月企业资本支出较上年同期增加5.6%，增幅小于第一季的7.3%年增率。

扣除软件支出后，经季节调整的资本支出较前季下滑2.7%，为三年来最大跌幅；1-3月时为增长6.0%。

企业支出放缓继续让决策者面临加码刺激的压力，因中国经济加速放缓的迹象本就令人担忧，而民间消费和出口持续疲弱让情势进一步雪上加霜。中国放缓已经导致最近几周全球市场走势震荡。

“企业仍处于良好状态，石油成本下滑和日圆疲弱推高获利，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

“但若出口依然疲弱，企业可能推迟支出计划。鉴于经济仍停滞，日本央行可能不得不在10月放松货币政策，”他说。

**前景黯淡**

由于资本支出放缓，很多分析师预计日本4-6月国内生产总值(GDP)增速将被小幅下修。日本第二季GDP修正值将于9月8日出炉。

初值数据显示，日本经济4-6月环比年率为萎缩1.6%，因出口下滑及消费者缩减支出。

分析师预计，第三季经济即便出现反弹，也将较为温和，部分归咎于疲弱的亚洲需求令出口承压。

决策层寄希望于资本支出充当日本经济复苏的驱动力，但一些议员已经在呼吁推出更多财政或货币政策来提振经济成长。

不过，由于企业继续选择囤积现金轻易不愿动用，采取更多刺激措施可能也收效甚微。

数据显示，4-6月当季企业经常性获利较上年同期增长23.8%至20.3万亿日圆(1,680亿美元)，创下纪录最高水平。

“我认为资本支出仍在复苏当中，但是有鉴于企业获利创下纪录高位，可以说这种复苏态势仍然较弱，”经济财政大臣甘利明在数据公布后对记者称。(完)

(编译 蔡美珍/杜明霞/刘秀红；审校 李爽/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。