焦点：日本央行货币刺激效果平平 不再是安倍选举造势侧重点

2011年8月2日，在东京拍摄的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京7月6日 - 日本央行在首相安倍晋三大胆的促通胀计划中一度处于核心位置，但持续三年的大规模刺激举措效果平平，使得央行在本周末参议院选举前被置于次要地位。

尽管强势日圆使得日本央行面临放松货币政策的压力，但央行1月意外采取负利率政策令人困惑不已，政府因而不再倚重央行，想把侧重点转移到财政刺激上。

“我认为采取负利率政策没错，”具有影响力的首相顾问柴山昌彦称。

“但看看发生的事情，毫无疑问这是一个毒药，”他提及市场和公众非常不欢迎这项政策时称。

货币政策被誉为“安倍经济学”的“三支箭”之一，另外两支分别是财政刺激和结构性改革。

安倍2013年选定黑田东彦接任日本央行总裁，黑田上任后立即采取行动，推出大规模印钞计划以在两年内将通胀提高至2%。

但通胀距该目标甚远，政界似乎乐于干脆回避货币政策方面的话题。

日本自民党候选人中西健治对路透称，他认为日本央行近期没有扩大刺激政策的必要。

“如果我们主张大举放松，可能被认为是主张进一步刺激。情况不是这样，”中西健治称，并表示选民仍不确定负利率给经济带来什么帮助。

安倍把7月10日选举当作对安倍经济学的一次投票，目前对该策略是否有效的质疑增加。

**没有权宜之计**

自民党的竞选政见没有直接提及大胆放松货币政策的需要，凸显出货币政策对议员的吸引力日益下降。

“重要的是在不过分依赖货币政策的情况下实施结构性改革，”自民党政调会长稻田朋美表示。稻田朋美是安倍的亲密盟友，并称她认为日本央行没有必要进一步放松政策。

反对党也无意依靠日本央行促进增长。主要反对党民主党希望日本央行取消负利率政策，并放弃用两年时间实现2%通胀目标的时间框架。

“我们想使经济政策不再过度依赖货币政策，货币政策已经到极限了，”民进党政调会长山尾志樱里对路透表示。

“负利率可能会给地区经济体造成致命打击，伤害储户，甚至对一些公司而言会紧缩信贷条件，”她说。

安倍仍可能施压日本央行采取更多刺激举措，以因应诸如英国退欧等的冲击。

不过分析师表示，安倍与议员已不再如同黑田那样对达成2%通胀目标感到急迫，因为许多家庭的薪资增长幅度，还跟不上生活成本上升。

“关系肯定已经改变了，”被问及安倍与黑田的关系时，南加大副教授Saori Katada表示。

“不论有无政府支持，黑田都必须持续下去，”她表示。

前日本央行理事门间一夫表示，三年来大力印钞的一项好处就是，民众已经了解到光靠货币政策并不足以治百病。

“过去，经济所有不好的地方都会被归咎于日本央行。现在，大家了解结构性改革也同样重要，”他对路透表示。

“没有一蹴可几之道。刺激日本潜能与提振民众信心最可长可久的方法，就是耐心进行结构性改革，即便那需要时间。”

日本通胀/通缩互动图表tmsnrt.rs/28KmQnX

日圆汇率走势与日本官员口头干预时间表tmsnrt.rs/1Xoyiva

(完)