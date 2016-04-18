日本排除货币竞贬可能 但暗示或对日圆急升采取行动

路透华盛顿4月15日 - 日本决策层官员周五表示，日本将避免竞争性货币贬值，但保留对日圆短期波动采取行动的权利，暗示他们准备干预市场以抑制日圆大幅上涨。日圆大涨威胁日本脆弱的经济复苏。

财务大臣麻生太郎拒绝就日本是否准备抛售日圆以干预市场进行置评。

但他表示，20国集团(G20)公报警告不希望汇率无序过度波动，意味着若日圆涨势脱离基本面，那么日本有权干预市场。

“(对汇率无序过度波动)采取必要举措符合G20共识，”麻生太郎在G20财经首脑会议后对记者表示。

麻生太郎在与美国财长雅各布·卢会面时，传达了日本对日圆“单向”上涨的“严重关切”。

但雅各布·卢重申，日本必须避免竞争性货币贬值，暗示美国不愿让日本干预汇市以削弱日圆。

日本财务省一位高级官员表示，日本不会诉诸于竞争性货币贬值，人为地让日圆在低位保持很长时间，以提振出口。

但这位官员对记者表示，日本可以干预市场，抑制日圆短期波动，比如日圆在2月前半月的急升势头。

日本央行总裁黑田东彦在这次会议上表示，央行在密切关注日圆走势，因这对经济产生影响。

“如果日圆走势对经济和物价产生负面影响，尤其是影响到实现2%通胀率目标的前景，那么我们会毫不犹豫地采取进一步宽松举措，”黑田东彦称。

了解想法的消息人士表示，日本央行决策者可能在本月的议息会议上讨论进一步放宽政策的可能性，因一系列低迷的数据影响到他们的设想，即经济温和复苏将推动通胀加速升向2%的目标。(完)