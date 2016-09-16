日本首相顾问称央行负利率政策的好处“非常大”

路透东京9月16日 - 日本自民党党魁特别辅佐西村康稔周五称，日本央行负利率政策的好处“非常大”，因为负利率鼓励企业发债，并降低了抵押贷款利率。

西村康稔接受路透专访时说，负利率政策短期内拖累银行业获利，但长期来看应该有好处，因为负利率能够带来更多资本支出，并提振消费者支出。

西村康稔的讲话暗示，政府将不排斥进一步下调负利率，作为带动更多资金流入经济及防止重返通缩的一种手段。

“利弊都有，但我认为好处非常大，”西村康稔说。他是自民党国会议员。

“我确信日本央行将审视这个策略，并作出适当的决策。”

数名了解日本央行想法的消息人士指出，日本央行下周检讨政策时，将考虑把主要政策目标由基础货币转至利率，使负利率成为未来货币宽松的核心。(完)