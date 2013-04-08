日央行宽松火力全开 新政策剧本已无后路可退

万元面值日元（上）和百元面值美元现钞。 REUTERS/Truth Leem

撰稿 Leika Kihara 编译 蔡美珍/程琳

路透东京4月5日 - 日本央行决定在终结通缩战役中以一记重炮攻击，明确显示新任央行总裁黑田东彦不是那种总是修修改改的人，要让他再度祭出重大政策火力，需要非常强有力的理由。

在黑田东彦上任后的首次利率会议上，日本央行推出全球最强力的货币刺激措施，承诺在不到两年的时间内向日本经济挹注约1.4万亿美元，这个大胆激进的作法，让日圆应声下跌，日本公债收益率跌至纪录低点。

一些熟知日本央行思惟的官员指出，日本央行并未排除在经济遭遇日圆急升等严重市场冲击时，推出更多刺激措施的可能性，但采取行动的门槛已经提高许多，同时未来任何措施都不会超出周四建立的框架。

“现在与日本央行过去一小步一小步行动的时期完全不同了。日本央行周四已经倾注全力，所以再也没有‘接下来是什么’之类的了，”一位要求匿名的官员称。

前述官员表示，虽然知道一次动用手上所有弹药的风险，日本央行政策委员会仍决定支持黑田东彦的“大爆炸”作法，这套作法的想法基础是认为，当央行出手时，必须动用所有资源，以达到最大的市场影响。

话虽如此，万一日圆急升或全球景气低迷拖累日本经济重回衰退，使两年内通胀率达到2%的目标面临失败威胁时，届时应如何应对，央行官员还没有一套明确策略。

一些市场人士仍预期，如果央行的季度长期经济及物价预测显示距离2%通胀率目标依然遥远，则其将在10月面临进一步宽松政策的压力。

但几位官员表示，由黑田东彦领导的日本央行，已经不再将这类的季度经济报告视为触发政策行动的关键因素。

**美联储风格**

黑田东彦明确表示不会马上再有新的刺激举措。他周四对记者称，日本央行已经采取了所能想到的“所有可取措施”。

他也没有采用日本央行惯常所说的若经济需要将再度放宽政策，而是表示日本央行必要时将对政策“作出调整”，这表明央行只会调整新框架，而不会经常改变政策。

“至于未来的日本央行政策，‘调整’这个词说明了一切。”另一名官员表示。

部分分析师认为，黑田东彦的做法与美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克类似。伯南克也是会推出一个“惊天动地”的刺激举措，观察其效果至少半年左右，并着手准备在必要时再次祭出大手笔。

两者区别在于，日本央行在周四推出新刺激举措后，进一步扩大资产购买计划的空间已经所剩无几。

日本央行取消了对所购公债期限的限制，并将每月购买7.5万亿日圆(780亿美元)公债，大约是向市场发售的公债总量的70%。

消息人士称，这是日本央行认为自己实际上可以购买的最大数额，意味着进一步扩大购债规模的可能性微乎其微。

日本央行还提高了上市交易基金(ETF)和房地产投资信托基金(REIT)的购买规模，一些分析师预期，若该央行再度放宽政策，可能选择扩大对此类风险较高的资产购买规模。

但是由于这些资产的市场规模相对较小，日本央行将无法达到与这次政策宽松同样的效果。增购这类资产还将给央行资产负债表带来更大的损失风险，因为这些资产价格波动程度甚于公债。

“日本央行实质上是在推动投资者离开债市，强迫他们把钱投向别处。”东短研究首席经济分析师加藤出表示。

“这已经严重扭曲了市场，也是日本央行决定要付出的代价。但接下来会怎样？日本央行真的没剩什么选择。”(完)

(编译 蔡美珍/程琳; 审校 侯向明/张荻)

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