独家：日本央行准备好再度放松政策

* 若风险加剧,日本央行将毫不犹豫地再度采取放松举措

* 审议委员佐藤健裕称日本面临陷入经济衰退的风险

* 买入更多风险资产和外国债券是一个选项

* 日本央行和政府应联手应对日圆升值

路透东京9月26日电---日本央行审议委员佐藤健裕表示,该央行已准备好再度扩大货币刺激规模,即便本月已采取这种行动;且必要时可以考虑新的举措,并警告全球不确定性恐将拖累本国经济陷入衰退.

佐藤健裕在接受路透独家专访时也指出,日本实现1%通胀目标的时间或许不会像央行原来预期的那麽早.此乃央行决策官员对日本经济复苏迄今发出的最强烈警告.

"若央行感到风险已相当严重,且即便央行本月采取宽松举措,经济也恐将逊於我们的预估,那麽央行将毫不犹豫地采取额外的货币宽松措施."他在周三说.

佐藤健裕亦警告称前景不明朗,例如,欧洲债务危机的影响范围正在扩大,中国反日抗议活动可能会损及出口,中国经济成长放缓开始损伤其他经济体的增长.

他说,"如果这些风险成为现实,日本就有可能滑入衰退."这是迄今为止日本央行决策者对前景最悲观的看法.

这番言论暗示,如果日本脆弱的经济显露进一步放缓的迹象,该国央行可能考虑最早于下月再度扩大刺激措施.日本央行一周前放松政策,因为全球需求疲软冲击出口.

他的言论亦显示,51岁的佐藤健裕加盟之後,保守的日本央行现在有了一位比较积极的通缩斗士.他是一名古典音乐爱好者.

曾任摩根士丹利分析师的佐藤健裕就任日本央行审议委员一职仅仅才两个月,但他似乎并不怕改变现状.他称,如果日本在重启复苏上面临严重障碍,日本央行应考虑祭出新举措,例如,购买外国公债.

佐藤健裕称,"买入更多风险资产是一个可行的选项."不过,他强调称,日本央行在考虑这些措施时应仔细权衡利弊.

**购买外国债券也是选择之一**

许多分析师预期,日本央行在10月30日政策会议公布半年一度的前景展望报告时,将调降经济和物价增长预估.

佐藤健裕称,经济成长弱於预期意味着,在2014年4月开始的财年中,日本消费通胀率能否达到央行预估的1%,变得更加不确定.

他也表示,日本国内需求部分抵消了出口疲弱的影响,但现在内需力道开始减弱,因全球经济放缓抑制了企业支出计划.

佐藤健裕在采访中重申,如果购买外国债券能令日圆下跌,不失为一个可行方案.这将提振出口,改善市场人气.

佐藤健裕说,如果法律限制给日本央行购买外债带来难度,可由财务省代为操作,这与干预汇市阻止日圆激升的效果相同.

他表示,重要的是,决策者要齐心协力应对日圆强势,以防伤及日本出口型经济.

"国际货币基金组织(IMF)曾表示,日圆被略为高估.IMF作出这样的评估是一件值得关注的事情,表明国际社会对日圆汇率的看法有可能正在改变,"他说.

"这有利於我国的外汇政策.日本央行和政府应该合力把握这个机会,向市场表示他们将努力修正被高估的日圆汇率.这将给金融市场发送一个非常有建设性的讯息."(完)

--编译 肖群英/兰秀娟/梁睿雪;审校 张涛/郑茵

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