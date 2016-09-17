焦点：日本实质利率表明政策宽松 唯需央行加大力量传达信息

路透东京9月16日 - 随着日本央行考虑在下周的政策会议上转变货币政策的核心，一些分析师表示，这其中的关键在于其能否成功地沟通自身的变动意愿，因为当前阶段还没有进一步大幅放松的必要。

当前的实质利率要远低于过去通缩时期的水平，一些分析师称这是日本央行在进一步放松政策前应集中精力去传达的信息。

熟悉日本央行想法的消息人士表示，央行货币政策的重心或会从之前的瞄准基础货币转向至负利率。自2013年实施量化质化宽松(QQE)措施以来，基础货币便一直是该措施的焦点。

“要保持实质利率在低位并陡化收益率曲线，关键在于通胀预期，”瑞银证券分析师Daiju Aoki说，“日本央行下次会议的焦点应该不在进一步宽松上，而是应该在央行如何改善沟通之上。”

自QQE在2013年4月推出以来，实质利率--10年期公债名义利率减去通胀率--平均在负0.03%的水平。

相比之下，在1998年中至2007年底日本持续时间最长的通缩期间，实际利率平均为正1.8%。

路透在计算1996年以来的实际利率趋势时，在核心消费者物价指数(CPI)中减去了2014年提高消费税的影响，并在10年期公债收益率中减去了核心CPI的影响。

日本央行总裁黑田东彦制定了在两年内使通胀率升至2%的目标，希望借此让公众觉得物价将会上升。

经济学家表示，日本央行将通胀预期和年度薪资谈判、资本支出和油价联系在一起，但这几项中没有一项的升幅快到足以让公众认为通胀将站住脚的程度。

在最初设定的两年期限过去之后，央行还在坚持这一通胀目标，似乎只是凸显了政策没有实现的东西。

消费者信心数据显示，当前家庭的通胀预期低于实施QQE之前。

7月核心消费者物价较上年同期下降0.5%，为三年多以来最疲弱，尽管日本央行的物价指标显示为上涨0.5%。

量化质化宽松(QQE)的一个副作用在于，日本央行通过其资产购置计划主导公债市场，导致收益率曲线被拉平。

名义收益率降幅之大，令利用短期及长期收益率之间的差异获利的银行、保险公司及退休基金遭受损失。周五，两年期和20年期公债收益率之差为73个基点，而实施量化宽松之前为133个基点。

消息人士称，日本央行官员倾向于通过买入更多短期债券、使超长期公债收益率上涨，从而令收益率曲线陡化。

“日本央行将辩称，量化宽松加负利率正在取得成效，但收益率曲线拉平过多是有危害的，”法银巴黎证券首席经济师白石洋说道。

“为了将量化宽松影响力最大化，需要以灵活方式购买公债。”

而且，政府的13.5万亿日圆刺激方案，应当让民众相信未来经济增长将获得支撑。

分析师们称，如果黑田东彦能把通胀预期打造成与信贷成长及财政刺激挂钩的故事, 他可能得到一臂之力。

“如果GDP不增长，通胀预期也不会持续向2%上升，”法国兴业银行证券首席分析师会田卓司表示。

“短期内实质GDP将受到财政政策的支撑。我认为日本央行会说，与政府的协作非常重要。”(完)