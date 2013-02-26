日相央行高层提名人选观点不一 或增加未来决议制定难度

日本央行总部大楼上的飘扬着日本国旗。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京2月26日 - 日本首相正寻求安排两名在如何抗通缩上观点相异的官员担任日本央行高层.在央行委员会权衡货币政策的大调整之际,这可能使得已然分裂的委员会在制定决策时越发困难.

若新领导层得到提名并获国会批准,将加入由推崇扩大刺激措施的人士所主导的央行委员会,从而增加日本央行在下月首次议息会议上再次放宽政策的可能性,同时加大未来更频繁行动的概率.

消息人士称,首相安倍晋三可能提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦担任下届日本央行总裁.政府并计划提名学者岩田规久男和日央行理事中曾宏为副总裁.

初看之下,即将上位的新团队比较均衡,一位有强势国际人脉的总裁,副总裁中一位是赞成首相呼吁的非常规刺激措施的学者,另一位则是保守的央行官员.

但他们在货币政策的路径方面存在分歧,并要面对一个已然对如何继续复兴经济观点不一的委员会.这或将考验新总裁的领导能力,也可能推迟央行决策方式上的任何根本转变.

"黑田东彦和岩田规久男在实施货币宽松的方式上存在看法差异,"瑞穗证券首席经济分析师上野泰也表示."市场将关注他们如何弥合这个差异."

与美国联邦储备委员会(美联储)一样,日本央行在下调利率至近零水准后,被迫采取了非常规政策措施.

日央行从2010年开始执行资产购买计划,向经济注入资金,但在摆脱长达数年的通缩方面没有取得明显成效.安倍力促央行出台更为激进的举措.

黑田东彦支持"信贷宽松"政策措施,也就是央行直接向公司债或上市交易基金(ETF)等信用市场注入资金,以此推升资产价格,从而鼓励投资者的风险意愿.

岩田规久男更偏向通过购买较长期限政府公债而非风险资产,来扩大日本的货币基础.日本央行目前所购债券期限不超过三年.

他属于提倡量化宽松的学者阵营,相信可以通过向市场注入大量资金来克服通缩.

另一位可能的副总裁中曾宏在政策制定方面料不会十分突出,不过在理解日央行及其他央行内部工作方面,其经历将至关重要.

**改朝换代**

日本央行的资产购买和放贷计划综合了信用和量化宽松.不仅针对公债,还面向公司债、商业票据、ETF和房地产信托(REIT)等风险资产.

日本央行同意今年向经济注入101万亿日圆(1万亿美元),但1月又承诺从2014年起将改采开放式的资产购买举措,每月购买2万亿日圆公债和11万亿其他资产,以实现2%的通胀目标.

现在为了强调更为激进的政策立场,黑田东彦和岩田规久男必须在某种信用风险方式和扩大购债规模的平衡问题上达成一致.

黑田东彦本月曾表示可供日央行购买以扩大其计划的国内金融资产有几百万亿日圆,但通货再膨胀专家指出只有公债规模才能在重振经济中起到作用.

接下来,他们还需要商讨是坚持购买资产计划,还是找到向经济注入资金的新途径,从而显示该央行已经着手照安倍的要求进行"改朝换代".

"如果新领导人不满于扩大该计划,那么日央行将必须拿出新东西,"一位了解央行想法的消息人士称.

一些了解情况的官员称,实际上,日央行可能更倾向于岩田规久男增加公债购买量的方法,因增加风险资产购买会使得央行资产面临亏损的风险,许多审议委员对此持有疑虑.

日本央行认为,在资产购买方案之下的现有资产种类之外,进一步分散购买风险资产类型的空间有限,因为日本其它信贷市场规模太小,无法让日本央行进行例行购买操作,而对经济产生广泛影响.

"或许有几种方法可以使日本央行看起来像是有新措施.但最终,央行能够做的还是扩大公债购买规模,或许也包括增购上市交易基金(ETF),"该官员称.由于事涉敏感,该官员要求匿名.

除了彼此间的分歧,黑田东彦和岩田规久男还得克服委员会内部对央行下步举措的分歧,设法达成共识.

一些委员希望采取积极购债路线,而另一些委员认为,在收益率如此低的情况下,扩大资产购买计划规模的效果有限.举例来说,五年期日本公债收益率目前处于纪录低点.

有别于其他候选人,包括两位前央行副总裁岩田一政和武藤敏郎,黑田东彦和岩田规久男都没有引导货币政策的第一手经验.分析师称,这意味着他们将更依赖日本央行官僚提出新构想.

央行官僚体系正思考各种想法,但多数仍处于初步阶段,在央行新领导层确定,及政策立场明朗之前,这些构想不会具体化.

其中被认为近期内可行的几个想法包括,延长日本央行所购公债组合的存续期至三年以上,以及提早在2014年之前展开无限量资产购买计划.

"日本央行能立刻做的就是扩大当前政策框架."SMBC日兴证券首席市场分析师Mari Iwashita称.他认为下步可能采取的做法为进一步扩大购债规模.(完)

(编译 梁睿雪/王兴亚/石冠兰/程琳; 审校 隋芬/郑茵/许娜)

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