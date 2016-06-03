焦点：负利率政策把日本投资者推向美国公债及抵押债券

2013年2月28日，图为一张美元纸币摆放在多张日元纸币上。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京6月3日 - 日本央行1月推出负利率政策，震惊市场。其主要目的是迫使投资者走出安全港，将资金投向能够刺激经济增长的资产上，例如股票和地产。

虽然一贯保守的日本投资者的确离开日本公债，但对收益的追求却促使其将资金撤出日本，投向了美国债券市场，特别是美国公债。

3月份流入美国债券的日本投资规模达到数年高位，表明日本推动经济摆脱停滞局面的政策努力又遇到了困难。

虽然资金外流或导致未来日圆疲软、进而可能提振出口商，但由于这类投资的货币对冲操作增加，未来发展未必那样。

“负利率改变了世界，日本银行业者倾向于在可能的范围内忍受(低回报)，但负利率已突破了他们的底限，”花旗环球金融有限公司主管Shuji Ikebuchi称。

追踪美国与非美国居民之间债券交易的美国公债数据显示，日本投资者3月买超313亿美元美国债券，为2012年1月以来最高。

分析师称，日本投资者买入美国债券，是在市场预期美联储将在6月或7月再度升息的情况下，美国10年期公债收益率(殖利率)仍能从年初的2.25%降至1.85%的一个原因。

纽约联储估计，美国10年期公债的“期限溢价”在5月转至负值区域，为1962年以来的最低，而年初时为零左右。

SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正称，这是欧元区和日本货币政策导致的结果。

**对冲汇率风险**

由于日本投资者希望其海外持仓获得稳定的日圆回报，因此他们进行对冲以规避大部分汇率风险。

这意味着资金外流对日圆汇率的净效应为零。实际上，日圆汇率较日本央行宣布负利率政策后触及的低点已经升值逾10%。

这还意味着跨境交易成本增加，从而侵蚀投资回报。

例如，10年期美国公债的投资回报率剔除对冲成本后仅为0.43%，远低于该公债1.83%的收益率(殖利率)。这点少得可怜的投资回报，正促使一些日本投资者着眼其他收益较高的美国债券。

美国财政部数据显示，日本投资者3月买超117亿美元房利美等美国政府支持机构发行的债券，并且买超规模为纪录第三高。

**新做法**

由于缺乏基础和专业知识，所以日本较小的地区银行在购买外国债券方面通常不如大型全球性银行那么积极，但负利率意味着他们也在改变做法。

以往只专注于国内市场的机构开始对美国债券产生兴趣，催生了一系列帮助对冲上述海外投资风险的新产品和服务。

花旗集团的Ikebuchi表示，有关其用于降低对冲成本的算法驱动对冲策略的问询增多。其程序(程式)建议是需要每日对冲还是偶尔对冲，以减少非必要的对冲。

Alliance Bernstein推出一只基金，投资者不必获得美元就能投资美国抵押贷款债券，从而避开对冲成本。

“日本金融机构购买美国债券的速度无疑在加快，”Alliance Bernstein固定收益业务负责人Hiroshi Tokotani表示。

“另一方面，由于1月市场走势波动，高风险外国债券不受欢迎。因此他们正在买入美国公债和其他投资级债券。”(完)