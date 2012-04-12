日央行总裁：全球经济仍存较高不确定性

路透东京4月12日电---日本央行总裁白川方明周四警告称,全球经济增长仍面临一些重大风险,尽管他仍认为日本经济有望温和复苏.这实则暗示日本央行有意维持超宽松政策立场.

白川方明称日本经济显示一些回升迹象,受去年震灾後重建支出推动,公共工程支出增加且资本支出也处於温和升势.

但他也表示,全球经济的不确定性依然偏高,因欧洲主权债问题未得到解决,大宗商品成本升高,且新兴经济体难以在遏制通胀与保持经济增长上求取平衡.

"全球金融市场整体表现稳定.但我们需继续留意,欧洲债务问题有可能通过市场变化影响到日本."白川方明在央行召开的地区支行经理季度会议上表示.

白川方明还强调,日本央行将继续执行有力的货币宽松措施以把日本拉出通缩状态,重申了该行的官方政策立场.

日本央行已将利率下调至接近零水平,并设立资产购买基金,通过购买政府公债和企业债券来向经济注入资金.

2月时,日本央行扩大资产购买规模,并设定了1%的通胀目标,发出以更激进政策应对通缩的信号.

自那以後,该央行即保持货币政策不变,但消息人士称日本央行将考虑在4月27日召开的下次利率检视会议上,透过扩大资产购买计划来放宽政策.

日本央行周四发布的数据显示,该国3月趸售(批发)物价较去年同期上涨0.6%,暗示原材料成本上涨正在挤压企业获利.(完)

--编译 隋芬/洪曦;审校 张涛

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