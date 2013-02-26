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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 26日 星期二 10:49 BJT

黑田东彦有望执掌日本央行

消息人士周一向路透透露，日本首相安倍晋三料将提名亚洲开发银行总裁黑田东彦出任日本央行总裁，现年68岁的黑田东彦在1999年至2003年曾担任财务省财务官。安倍正努力令日本央行转型为大胆的抗通缩斗士，以重振日本经济。路透
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