日本央行将资产购买计划扩大11万亿日圆

日本央行周二决定将资产购买规模扩大11万亿日圆，这是该行连续第二个月放宽货币政策。由於日本经济步入衰退的边缘，要求央行采取更有力措施的压力越来越大。日本央行2月设定了1%的通胀目标，并通过资产购买和贷款计划放松货币政策。4月和9月时都扩大了上述计划。路透