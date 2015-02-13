调查：日本核心通胀料放缓 但央行预计仍将暂时按兵不动

日本央行总裁黑田东彦2月4日在日本众议院委员会会议上讲话。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京2月13日 - 受原油价格暴跌影响，日本未来几个季度的通胀料将进一步放缓，但日本央行预计将暂时按兵不动，评估油价重挫对消费和物价的影响。

路透调查还显示，日本央行预计将在今年稍晚祭出更多刺激举措，以支持经济增长，并为实现2%的通胀目标保驾护航。

但耐心以对的作法，将能让日本央行有更多时间评估全球各地一波放宽政策热潮的冲击；包括中国、欧洲、澳洲及加拿大近日皆陆续宽松政策。

路透调查显示，扣除去年4月调升消费税的影响，日本1-3月核心消费者物价指数(CPI)预料仅将上年同期上涨0.3%，低于1月时预估的上升0.5%。

这个涨幅远低于日本央行的2%通胀率目标。日本12月核心通胀率为0.5%。

此外，调查结果显示，日本央行总裁黑田东彦击退通缩的挑战只会更加艰巨，调查预估，第二季及第三季核心通胀率皆料将放缓至0.2%。

“即便日本央行出台货币宽松措施，油价下跌导致的消费者通胀放缓趋势也很难扭转，”农林中金总合研究所首席经济分析师南武志表示。

“但是，较低的油价预计也会给经济带来有利影响。”

调查显示，第一季未剔除加税影响的核心CPI料上升2.3%，升幅低于1月时预估的2.5%。

日本央行1月下调下一财年通胀率预估至1.0%，三个月前预计为1.7%。但央行大体维持通胀率将在2016财年超过2%的预期。

不过，分析师称，央行的预估可能被证明是过于乐观。

分析师预计，截至3月的当前财年，日本剔除上调消费税影响的核心通胀率可能为0.9%，下一财年降至0.6%。这与上月调查相同。

央行总裁黑田东彦亦表示，燃油成本下降，给短期通胀前景带来压力，但也刺激了经济，并帮助物价加速上涨。

有16位分析师回答了下一次日本央行放宽政策时间的问题，其中五位预计将在7月或10月30日会议上。

三位分析师认为日央行将选择在4月30日会议上采取行动，另有一位选择3月，一位选择9月，一位分析师称将在明年某时放宽政策。

此次调查结果中分析师对宽松时点预期的分布，和1月调查接近，当时多数人预计日本央行或选择在今年稍晚扩大宽松政策。

日本经济年内的表现，将是主要决定因素。调查预计1月-3月当季增长年率料放缓至2.4%，随后的几个季度料扩张1.7%、1.5%和1.4%。

政府将在2月16日公布10月-12月当季经济增长数据，另一份调查显示，预计当季成长环比年率料在3.7%，去年第三季时日本经济曾跌入衰退。(完)

(编译 许娜/洪曦/孙茉莉/王兴亚; 审校 张涛/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。