日本政府已提名黑田东彦出任央行总裁--议员

日本执政党自民党议员佐田玄一郎周四表示，日本政府已提名亚洲开发银行总裁黑田东彦出任新一任日本央行总裁。若提名通过，现年68岁的黑田东彦将接替将于3月19日卸任总裁的白川方明。佐田并称，政府还提名学者岩田规久男和日本央行理事中曾宏担任央行两个副总裁职位。路透