日本丸红称中国当局扣留其在华子公司三名员工（更新版）

（新增更多内容）

路透东京/北京4月24日 -日本贸易公司丸红(8002.T)周四表示，其在中国的谷物交易部门有三名员工被当局扣留。消息人士告诉路透，事件有关对该部门进口大豆的逃税指控。

公司发言人称，这些雇员系丸红哥伦比亚种子公司(CGI)中国分公司员工。他补充说，不知道这些人的国籍和被扣留原因。

这一事件可能暗示本已紧张的中日关系变得更加复杂。日本媒体周四报导，日本商船三井(9104.T)已向中方支付将近4,000万美元和解费。此前上海一家法院因一桩战时索赔案扣留该公司一艘船只。

日本内阁官房长官菅义伟周一表示，中国扣押日本航运公司商船三井的一艘船只，以履行二次世界大战期间的合约偿付责任，该事件“令人深感遗憾”，同时可能损及当地的日本企业。

在丸红中国公司是次被调查的近一年前，中方调查人员搜查了葛兰素史克(GSK.L)驻中国办公室，因该公司涉嫌贿赂和税收欺诈。

上述事件发生在中日之间领土争议升级之际。由于两国关系紧张，日本企业纷纷将投资从中国转移到东南亚。

两位贸易消息人士对路透表示，被扣留的丸红员工之中，一人名叫章文静，她是丸红哥伦比亚种子公司(CGI)交易主管，因之前有密报称，该公司向该省一压榨商出售的大豆船货存在逃税行为。

“章文静遭到海关当局调查。海关收到密报，称该公司疑似利用临时价格逃税并走私，”与丸红有业务往来的行业消息人士称。

另一位业内消息人士称，章文静及其同事在山东青岛被海关当局扣押。他不能确定另几位同事的身份。

路透联系到的CGI深圳办事处一名主管称，目前联系不上章文静，拒绝透露章文静是否被扣留。

CGI大连办事处称，旗下没有交易员被扣留，并称仍可以联系上章文静。不过，章文静周三没有接听手机电话。

**船货报关价值**

消息人士称，对逃税的指控是因为进口大豆船货的报告价值存在差异，这会影响关税和增值税，因这两个税项都是基于船货价值征收。

这种差异在大豆等商品贸易中司空见惯，卖方通常给予中国买家延迟定价机制，允许进口商根据初步报价下订单。

在报关时，根据这一临时价格来计算船货价值。

然后，在船货运抵中国或者抵达后至多一个月的时间，买家根据当时的芝加哥期货交易所(CBOT)期货价格再修正报价。最终价格将是船货的实际价值。

贸易消息人士称，由于美国大豆期货今年至今已经上涨逾12%，买卖双方可能低报了船货的实际价值。

行业消息人士表示，中国海关当局熟知商品贸易中的延迟定价做法，制订了相应条款允许企业调整船货的报关价值。

“延迟定价在业内广泛采用，我们不清楚海关会怎样处理这件事，”该消息人士说。(完)

(编译 石冠兰/李爽/王兴亚；审校 屈桂娟/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。