日本车用晶片大厂瑞萨电子称南部余震阻碍更换受损设备

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月18日 - 日本汽车晶片大厂瑞萨电子(6723.T)周一表示，受余震影响，无法在一座受地震损害的厂房更换设备。这将使全球汽车业供应链更有可能出现供应延误局面。
根据市场调查机构Gartner的资料，在规模300亿美元的车用晶片市场上，瑞萨电子市占率为10.5%。
瑞萨电子表示，已有更换设备可用，但仍在评估何时安装，而且公司尚未决定何时重启日本南部工厂。日本九州发生多起地震后，南部工厂已暂停运作。
“4月16日发生强震后，我们已经展开重新检查，但从昨天以来，我们已经确认无尘室安全无虞，得以开始运作，”瑞萨新闻稿称。
“我们目前正在确认各设施的详细情况。”
现在还不确定瑞萨熊本厂供应的客户企业有哪些，但野村证券表示，熊本厂是瑞萨微控制器的主要基地，同时生产车用及一般用途微控制器。
据瑞萨指出，海外车厂约占其车用晶片营收的40%，丰田(7203.T)及日产(7201.T)等日本国内车厂约占60%。
瑞萨股价周一重挫11.8%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。