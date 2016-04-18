日本车用晶片大厂瑞萨电子称南部余震阻碍更换受损设备

路透东京4月18日 - 日本汽车晶片大厂瑞萨电子(6723.T)周一表示，受余震影响，无法在一座受地震损害的厂房更换设备。这将使全球汽车业供应链更有可能出现供应延误局面。

根据市场调查机构Gartner的资料，在规模300亿美元的车用晶片市场上，瑞萨电子市占率为10.5%。

瑞萨电子表示，已有更换设备可用，但仍在评估何时安装，而且公司尚未决定何时重启日本南部工厂。日本九州发生多起地震后，南部工厂已暂停运作。

“4月16日发生强震后，我们已经展开重新检查，但从昨天以来，我们已经确认无尘室安全无虞，得以开始运作，”瑞萨新闻稿称。

“我们目前正在确认各设施的详细情况。”

现在还不确定瑞萨熊本厂供应的客户企业有哪些，但野村证券表示，熊本厂是瑞萨微控制器的主要基地，同时生产车用及一般用途微控制器。

据瑞萨指出，海外车厂约占其车用晶片营收的40%，丰田(7203.T)及日产(7201.T)等日本国内车厂约占60%。

瑞萨股价周一重挫11.8%。(完)