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国际财经 | 2016年 6月 22日 星期三 08:35 BJT

伊藤忠商事与中信集团联手 寻找油气开发投资机会--日经

路透6月22日 - 日本经济新闻报道，伊藤忠商事(8001.T)与中国中信集团展开共同研究，以寻找可能的石油及天然气开发投资项目。

该报道称，伊藤忠商事和中信资源(1205.HK)将考虑入股低风险项目；两家公司在每个项目的投资总额可能为9.46亿美元或以上。(完)

(编译 李婷仪 审校 陈宗琦)

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