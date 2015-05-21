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中国财经 | 2015年 5月 21日 星期四 10:46 BJT

中日将在6月6日举行会谈 或讨论亚投行问题

路透东京5月21日 - 日本官员周四称，中日两国财政官员将于6月6日在北京举行双边财经会谈，商讨促进两国合作的事宜。

日本官员称，在为期半天的活动中，财务大臣麻生太郎、他的副手及分管主管将与中国官员举行会晤。

一日本财务省消息人士称，如有必要，双方将讨论中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的事宜。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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