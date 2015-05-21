中日将在6月6日举行会谈 或讨论亚投行问题

路透东京5月21日 - 日本官员周四称，中日两国财政官员将于6月6日在北京举行双边财经会谈，商讨促进两国合作的事宜。

日本官员称，在为期半天的活动中，财务大臣麻生太郎、他的副手及分管主管将与中国官员举行会晤。