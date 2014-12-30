丰田将无法达成2014年中国销售逾110万辆目标--高管

路透北京12月30日 - 由于中国经济放缓的速度快于预期，并因此引发当地车市价格战，丰田汽车(7203.T)可能无法达成2014年在中国销售超过110万辆的目标。

两位公司高管对路透表示，丰田与其两家中国合资企业将无法达成销售目标，2015年的销售量将略高于100万辆。研究机构IHS Automotive估计丰田2014年的销售量为109万辆，2015年为115万辆。

销售未达标凸显日本车商在中国的经营困境，即便中、日两国因领土争议恶化的外交关系已经恢复。德国高级汽车品牌愈来愈多车款的定价，接近日系主流车款，也令情况雪上加霜。

从2010年起，丰田汽车便非正式订下在中国每年销售100万辆的目标，2013年91.75万辆的销售数据，接近该目标。

但这两位不愿具名的高管表示，由于中国经济成长降温到接近24年来最低速度，迫使丰田从第三季开始逐步修改销售计划。这两位高管并未获授权对媒体发言。

他们表示，以丰田的豪华车品牌雷克萨斯(Lexus)2014年的销售来说，销售目标已从原本8.5万辆，下修至目前的7.5万辆左右。

其中一名高管表示，丰田销售较预期疲软的原因之一，是来自德国豪华汽车品牌的竞争。

德国豪华汽车品牌经销商为达到成长目标，针对产品线较低阶的车款，祭出大幅折价，售价足以比美日系非豪华车款。

这两名高管表示，2015年改款车种相对较少，将使明年成长率大致齐平整体市场。IHS预估市场成长7.1%至2,490万辆。(完)

(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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