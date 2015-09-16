调查：日本制造商担心中国经济放缓将影响今年利润

路透东京9月17日 - 据路透调查显示，近四分之三的日本制造商担心，今年的利润将会受到中国经济放缓及其引发的金融市场动荡影响。

受访企业担心，中国需求疲软会损害其产品销售，日圆升值将削弱日企出口竞争力，中国人赴日本旅游也可能会降温。旅游业是日本为数不多的几个增长行业之一。

“我们的预算中有很多项目与中国相关，这些方面我们预计会有延迟或者取消的情况，”一家陶瓷公司的经理称。

中国是日本最大的贸易伙伴，也是很多企业最大的市场。日产汽车(Nissan Motor)(7201.T)五分之一的营收来自中国市场。

路透在8月31日至9月11日进行的月度企业调查显示，72%的日本制造业企业担心中国问题冲击到截至3月底会计年度的获利。汽车和电子企业尤其紧张，逾80%表示担忧。

对日本企业界总体来说，感到担心的比例为56%，非制造业企业则有41%表示不安。

中国需求放缓导致股市大跌和人民币贬值，其对经济的影响愈发明显。

“基础设施相关需求触及新低。而且我们真的感觉到诸多行业放缓，电子零件行业首当其冲，”一橡胶企业领导写道。

Nikkei Research为路透进行的调查访问了516家大中型企业，以不记名方式进行回覆。约260家企业回答了有关中国的问题。

企业调查图表：(link.reuters.com/hyf65w)

**资本支出计划不受影响**

调查还显示，略多于五分之一的企业认为，中国问题对其整体商业计划构成压力，但74%表示目前尚无特别影响。

在回答有关7-9月当季获利前景与最初计划相比的问题时，将近四分之一的企业表示，可能达不到最初计划。约60%企业认为有希望达到，另有15%表示会超额完成。

“中国经济放缓对企业获利的影响迄今尚未显现，但风险偏于下档，”NLI基础研究所齐藤太郎在评估业绩的时候说。

“如果国内外需求疲弱的情况持续，获利逊于预期的风险或将增大，这将推迟资本支出计划，”他说。

根据央行一份调查，本财年日本企业投资计划规模预计上升9.3%，增速为10年来最快，也是经济在最近一季陷入萎缩的情况下为数不多的亮点之一。

路透企业调查显示，84%的公司在下半财年将会按计划进行资本支出，支撑了央行有关经济即将进入逐步复苏的预期。

约13%的公司称，目前在一些资本支出计划方面采取等待观望的立场，仅有3%的企业表示已决定推迟执行。

通胀预期方面，调查显示有55%的企业预测未来12个月消费者物价将攀升1%。7月核心消费者物价指数较上年同期涨幅为零，因油价大幅下挫。

日本央行将摆脱15年来令人痛楚的通缩问题作为最优先考虑的任务，并设定目标，要在明年9月以前使通胀率达到2%。(完)

(编译/审校 孙国玉/王丽鑫/郑茵/徐文焰/杜明霞)

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