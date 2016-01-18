日本财务省官员浅川雅嗣敦促中国进行资本账户改革

路透东京1月18日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周一敦促中国进行资本账户改革，近期中国汇市和股市的动荡再度引发了对其经济状况的担忧。

浅川雅嗣是财务省负责国际事务的财务官。他在一场论坛上还认为，中国的结构性改革是朝着正确的方向迈进。(完)