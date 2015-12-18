独家：日本加固东海岛链防御 寻求制衡中国海军

路透东京12月18日（记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 日本军方和政府消息人士称，日本正在强化东海岛链，以制衡中国海军，阻止其主导西太平洋。

美国推动日本放弃数十年来奉行的本土岛屿防御战略，采取在亚洲地区发挥军事影响力的战略。美国认为其亚洲盟国，尤其是日本必须协助美国遏制中国军力的崛起。

日本正作出回应，沿200个东海岛屿部署反舰和防空导弹系统。这些岛屿从日本本土延伸向台湾方向，跨度有1,400公里。

对十余位军事规划者和政府决策者的采访显示，日本首相安倍晋三已将主导离岛周边海空的策略纳入日本增强军力广泛目标范围内。

部署军事装备并不是个秘密，但官员们却是首次公开表示这将有助于在西太平洋牵制中国，相当于日本版的反介入/区域拒止(Anti-Access/Area Denial ,A2/AD)战略。

中国舰艇从东海岸前往西太平洋将必须通过日本以导弹构筑的这一无缝防御屏障。（完）