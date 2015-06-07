大宗商品价格剧烈波动导致的风险令人担忧--中日财长声明

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月6日 - 中国财政部长楼继伟和日本副首相兼财务大臣麻生太郎周六共同发表声明，表达了对大宗商品价格剧烈波动所导致的风险，以及可能影响全球经济复苏的主要发达经济体经济政策外溢效应的担忧。
双方在北京举办的第五次中日财长对话后发表了上述声明。声明指出，全球经济总体仍处于深层次的结构调整过程中，双方认识到主动重建经济的必要性，并将进一步加强在宏观经济政策方面的沟通与协同合作。
声明称，双方将继续保持对主要国际经济和财政问题上的沟通，并加强在处理外部风险和不确定性方面的沟通。双方强调了在金融领域深化双边务实合作的必要性，并将加强财政预算、税收、社会保障改革、公共债务管理和关税领域的政策沟通。
双方将扩大金融合作，支持在经济、贸易和投资领域的协作。双方同意加强在G20组织的合作，积极完成前期峰会达成的共识，并积极推动在2015年安塔利亚峰会上达成新的共识。
楼继伟表示，中日作为全球经济大国和推动亚洲区域合作的发动机，应在促进周边和域内国家经济发展、改善全球经济治理方面发挥更大作用。中日要利用好亚洲开发银行、清迈倡议多边化机制和“10+3”宏观经济研究办公室等东亚财经合作机制，为亚洲经济发展提供资金和智力支持。
第五次中日财长对话原计划2013年举行，新华社报导称，此次对话重启，被外界视为中日关系转暖的积极表现。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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