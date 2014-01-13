日本指责中国渔业新规 誓言保卫偏远岛屿

路透日本习志野1月12日（记者 Kiyoshi Takenaka） -日本防卫大臣小野寺五典周日指责中国南海渔业新规，称该规定和去年底划设的东海防空识别区令国际社会不安；美国此前也曾指责南海渔业新规。

小野寺五典在观看了日本自卫队空降旅跳伞演习后发表了上述评论。

“单方面作出此类规定，好像是对待自己国家的领海，以及对渔船设定限制，这不是国际社会能够容忍的。”小野寺五典对记者说道。

中国在东海划设防空识别区，最近又在南海设新规，小野寺五典称，“我认为日本和国际社会都在担忧中国单方面威胁破坏现有的国际秩序。”

海南省通过的新渔业法办法于今年1月1日起生效，规定外国渔船进入海南省管辖水域进行渔业活动应当经中方主管部门批准。

美国称，中国在南海实施的新渔业限制措施具有“挑衅性和潜在危险”。中国外交部周五予以反驳。

周日早些时候，三艘中国政府船只短暂驶入了钓鱼岛附近海域。

“我们决不能无视中国船只反复进入日本领海。除了外交途径的努力以外，我们将和海上保安厅合作，牢牢地保卫尖阁列岛（中国称钓鱼岛列岛）附近的领土和领海。”小野寺五典说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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