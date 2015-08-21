日本警告中国勿频繁干预市场 敦促继续迈向市场汇率机制

路透东京8月21日 - 日本财务大臣麻生太郎周五警告中国不要频繁操纵人民币汇率，称如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定。

麻生太郎敦促中国继续将汇率机制转向以市场为主。

中国上周令人民币贬值近2%，震惊全球金融市场。在此之前，中国发布了一连串黯淡的数据，包括疲弱的出口以及趸售物价下滑，令人对该国经济力道益发担心。

麻生还表示，如果中国政府此举是为了转向基于市场的汇率机制，那么日本对此表示欢迎。但他警告称，日本对于中国任何操纵人民币汇率、以给予国内出口商竞争优势的企图保持警惕。

麻生在内阁例行会议后的记者会上称，“日本将面临如何因应中国若频繁干预市场的艰困决定。”

麻生表示，中国经济放缓无疑是全球股市下跌的主要原因之一。日股日经指数周五早盘就挫跌了近2%。

“我们必须仔细关注中国的各种数据，以判断其经济是否真的能以7%的速度扩张，”他并称。

鉴于中国是日本的重要贸易伙伴，日本政策制定者一直在关注中国政府如何应对其市场波动。

日本7月出口增长放缓，对亚洲的汽车和电子产品出口下降，显示出全球需求前景不佳。(完)

(翻译 徐文焰/张荻； 审校 戴素萍/白云)

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