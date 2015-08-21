日本警告中国勿频繁干预市场 敦促继续迈向市场汇率机制

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透东京8月21日 - 日本财务大臣麻生太郎周五警告中国不要频繁操纵人民币汇率，称如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定。
麻生太郎敦促中国继续将汇率机制转向以市场为主。
中国上周令人民币贬值近2%，震惊全球金融市场。在此之前，中国发布了一连串黯淡的数据，包括疲弱的出口以及趸售物价下滑，令人对该国经济力道益发担心。
麻生还表示，如果中国政府此举是为了转向基于市场的汇率机制，那么日本对此表示欢迎。但他警告称，日本对于中国任何操纵人民币汇率、以给予国内出口商竞争优势的企图保持警惕。
麻生在内阁例行会议后的记者会上称，“日本将面临如何因应中国若频繁干预市场的艰困决定。”
麻生表示，中国经济放缓无疑是全球股市下跌的主要原因之一。日股日经指数周五早盘就挫跌了近2%。
“我们必须仔细关注中国的各种数据，以判断其经济是否真的能以7%的速度扩张，”他并称。
鉴于中国是日本的重要贸易伙伴，日本政策制定者一直在关注中国政府如何应对其市场波动。
日本7月出口增长放缓，对亚洲的汽车和电子产品出口下降，显示出全球需求前景不佳。(完)
(翻译 徐文焰/张荻； 审校 戴素萍/白云)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。