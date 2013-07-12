日本或要求中国在G20说明经济放缓和影子银行--日本财务官

路透东京7月11日 - 日本财务省财务官古泽满宏周四表示，在下周全球20国集团(G20)会议上，日本可能要求中国提供有关中国经济放缓及“影子”银行相关风险的更多信息。

除了资本撤离新兴市场疑虑外，全球金融市场亦忧心中国经济增长放缓和金融稳定性，因投资者预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将削减货币刺激措施规模。

古泽满宏对路透表示，在7月19至20日举行的莫斯科G20会议上，各国财长料将讨论上述两项事宜。

“中国情况不甚明朗，需要澄清各种数据和事宜，”古泽满宏接受路透专访时表示。

“各方没有切实分享关于地方影子银行的信息，我们正密切关注中国的真实情况，”古泽满宏称。

古泽满宏淡化了国际货币基金组织(IMF)对日本庞大债务相关风险的忧虑。

他表示，日本将向其它G20成员国表明，首相安倍晋三积极的刺激政策没有针对汇率，政策将会对全球经济带来正面的扩散效应，以期安抚其它国家对日圆贬值的不安情绪。

古泽满宏表示，美联储关于逐步缩小量化宽松政策的讨论“引发市场反应，压低新兴经济体货币汇率，并推升这些国家的通胀率。”

IMF也首次将安倍经济学称为全球性风险，称其政策重心放在通过大规模货币宽松计划和政府支出热潮来刺激短期经济成长，但可能不会跟进推出结构和财政改革。

但古泽满宏称，将其视作一个新忧虑的看法是错误的，IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)仅仅是重申IMF长期以来的观点，即如果日本政府不整顿中期财政，长期利率就有可能蹿升。

古泽满宏表示，日本政府正计划要做这些整顿，而财务大臣麻生太郎带领的代表团和央行总裁黑田东彦在莫斯科将向G20伙伴国解释政府的财政整顿政策。

G20已经同意在9月圣彼得堡领导人峰会召开前，发达经济体成员国将定下中期财政策略。古泽满宏称每个国家都会交出一份自己的计划，而不是制定“共同”目标。(完)

(编译 于春红/梁睿雪; 审校 蔡美珍/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。