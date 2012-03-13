日本将购买650亿元人民币中国国债--财务大臣

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
* 此举有助於日本外汇储备多元化
* 中国也买入日本公债
路透东京3月13日电---日本周二称,中国政府将允许日本购买650亿元人民币(约合103亿美元)的中国国债,此举有助於日本外汇储备多元化,并加强这两个亚洲国家的经济联系.
日本财务大臣安住淳称,购买的时间尚未确定,因日本仍需进行一些准备工作,但日本可能会先小规模买入,之後逐步增加买入规模.
安住淳并称,日本也会在决定购买时间时考虑对金融市场的影响.
中国周一表示,将继续购买日本政府公债,但当日圆升值时会减少购买量.中日两国外汇储备位列全球前两位,寻求减少对美元储备的依赖.
安住淳对记者表示,"考虑到双方加强两国经济合作的共同目标,我们感到这是合适的规模."
日本和中国在12月的峰会上同意推进日圆和人民币之间的交易,以全面深化经济合作.(完)
--编译 张荻;审校 吴云凌
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