日本将购买650亿元人民币中国国债--财务大臣

* 此举有助於日本外汇储备多元化

* 中国也买入日本公债

路透东京3月13日电---日本周二称,中国政府将允许日本购买650亿元人民币(约合103亿美元)的中国国债,此举有助於日本外汇储备多元化,并加强这两个亚洲国家的经济联系.

日本财务大臣安住淳称,购买的时间尚未确定,因日本仍需进行一些准备工作,但日本可能会先小规模买入,之後逐步增加买入规模.

安住淳并称,日本也会在决定购买时间时考虑对金融市场的影响.

中国周一表示,将继续购买日本政府公债,但当日圆升值时会减少购买量.中日两国外汇储备位列全球前两位,寻求减少对美元储备的依赖.

安住淳对记者表示,"考虑到双方加强两国经济合作的共同目标,我们感到这是合适的规模."

日本和中国在12月的峰会上同意推进日圆和人民币之间的交易,以全面深化经济合作.(完)

--编译 张荻;审校 吴云凌

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