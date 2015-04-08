香港《明报》：日本淡化侵略罪责 北京理应直斥其非益

美国税改将冲击中美贸易均衡 人民币需贬1.8-6.3%对冲--德银
路透北京5月10日 - 德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9.5-13.7%）。
（4月8日社评）
安倍晋三政府接连两日发表中学教科书审定结果和《外交蓝皮书》，在涉及与中国和韩国有争议的领土主权问题采取强硬立场，对侵华战争的南京大屠杀则篡改史实，在中国人民的历史伤口上洒盐。
日本就侵华史实，经常提出奇谈怪论，特别是教科书内容，以往曾经把＂侵略＂中国改为＂进入＂中国，删除反省战争责任；今次把＂杀害＂说成＂波及＂，目的也是弱化其加害者的责任。日本企图向年轻一代灌输日军当年在南京并非有组织、有计划、有目的展开大屠杀，而是与中国军队交战中的战争行为，波及到一些平民和俘虏而已。这是继模糊遇难人数之后，日本进一步淡化南京大屠杀的责任。
韩国对日本审定教科书和《外交蓝皮书》的反应，甚为强烈，先后召见了日本驻韩大使和公使，提出强烈抗议；执政党发言人更说出＂日本应牢记，忘却历史的国家没有未来，歪曲历史的国家没有朋友＂等狠话。反观北京的反应，只有外交部发言人循例式的回应，未见交涉、抗议等行动；北京的表现，对日本而言，会否解读为中国不敢硬碰，甘愿吞下日本嚣横的苦果，值得观察。
迹象显示，中日交往有回复热络之势，然而日本就领土、历史问题步步进逼，北京的反应未见强烈，国人应该怎样理解现阶段中日互动，或许北京当局应适当说明，让国人有正确认知。日本意图淡化战争罪行和罪责甚为明显，这是一场解读战争话语权的争夺战，中国应该对偏离史实的意图针锋相对，不能让篡改史实、扭曲历史的歪理得逞。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月10日 - 德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9.5-13.7%）。
路透上海5月10日 - 近日有媒体报导中国大型电力集团之间正筹划合并。瑞银证券公用事业及新能源行业分析师刘帅周三表示，目前中国总的能源基调是压缩火电等过剩产能，鼓励清洁能源发展，火电集团之间的合并将有助于这一基调的顺利落实。
正当南韩市民昨天投票选新总统之际，市场突传出只要北韩弃核，美国愿意邀请北韩领导人金正恩访美，不论消息是否属实，但文在寅上台，相信可为朝鲜半岛带来转变的契机。