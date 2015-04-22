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时事要闻 | 2015年 4月 22日 星期三 19:00 BJT

日相安倍与中国国家主席习近平举行双边会谈--时事社

路透东京4月22日 - 日本时事通讯社报导称，日相安倍晋三和中国国家主席习近平周三在印尼举行了双边会谈。

由于以前战时结下的宿怨、领土争端和区域竞争关系，中日关系近几年一直比较紧张。中国从未忘记日本对华的军事侵略，中国政府也反复敦促日本正视历史。

自去年末双方在北京会晤后，中日双边关系开始缓慢好转，两国领导人周三的会晤可能推动进一步改善。(完)

(编译 白云/王洋; 审校 于春红/蔡美珍)

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