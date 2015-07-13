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时事要闻 | 2015年 7月 13日 星期一 18:58 BJT

宫崎骏称日本不能使用武力对抗中国

路透东京7月13日（记者 Elaine Lies） - 日本知名导演宫崎骏周一表示，日本不能使用武力来对抗中国。

现年74岁的宫崎骏拥有《千与千寻》、《起风了》等知名作品，他长期公开反对战争，反对日本首相安倍晋三有关允许日本扩大使用武力范围的计划。

宫崎骏罕见地在新闻发布会上表示，安倍急于改变日本和平宪法的行为与其应该做的事是完全对立的。

“不可能用武力阻止中国，”宫崎骏说道。“他们需要另想办法。这正是我们的和平宪法被创立的原因。”

宫崎骏指出，日本人失去了历史感知，很少有人理解宪法的重要性。

“多年的战争是日本的可怕经历，大约300万人失去了生命，”宫崎骏说道。

“老一辈人不可能忘记。对于他们来说，和平宪法像是一缕光明。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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