宫崎骏称日本不能使用武力对抗中国

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京7月13日（记者 Elaine Lies） - 日本知名导演宫崎骏周一表示，日本不能使用武力来对抗中国。
现年74岁的宫崎骏拥有《千与千寻》、《起风了》等知名作品，他长期公开反对战争，反对日本首相安倍晋三有关允许日本扩大使用武力范围的计划。
宫崎骏罕见地在新闻发布会上表示，安倍急于改变日本和平宪法的行为与其应该做的事是完全对立的。
“不可能用武力阻止中国，”宫崎骏说道。“他们需要另想办法。这正是我们的和平宪法被创立的原因。”
宫崎骏指出，日本人失去了历史感知，很少有人理解宪法的重要性。
“多年的战争是日本的可怕经历，大约300万人失去了生命，”宫崎骏说道。
“老一辈人不可能忘记。对于他们来说，和平宪法像是一缕光明。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。