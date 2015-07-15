日本国家安全保障局长将访华 外界猜测中日或于9月举行峰会

路透东京7月15日（记者 Linda Sieg） - 中国外交部周三称，日本国家安全保障局长谷内正太郎将于本周访华；这引发最早9月召开全面领导人峰会的猜测。谷内正太郎是日本首相安倍晋三的心腹助手。

中国外交部表示，应国务委员杨洁篪邀请，谷内正太郎将从周四开始访华，期间双方将举行中日高级别政治对话，就中日关系及其他共同关心的问题交换意见。

日本共同社报导称，在安排去年11月安倍与习近平会面中发挥关键作用的前日本首相福田康夫已经抵达中国。福田康夫的办公室没有立即发表评论。

中国媒体周末援引中国外交部副部长程国平的说法称，习近平已经邀请安倍参加纪念二战结束的活动。

日本政府消息人士表示，习近平和安倍今年可能再次会面，但一些人指出中国可能首先希望看到安倍为纪念二战结束70周年而准备的声明。

东京大学教授高原明生（Akio Takahara）认为，9月可能举行中日峰会。“这取决于协议是什么样的。安倍能得到什么呢？”

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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