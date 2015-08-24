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时事要闻 | 2015年 8月 24日 星期一 19:09 BJT

日本首相安倍将不参加中国纪念抗战胜利70周年活动

路透东京8月24日（记者 Stanley White） - 日本政府发言人周一称，首相安倍晋三将不会参加中国下月举行的纪念抗战胜利70周年活动。

中国将于9月3日在北京举行阅兵式，参阅官兵人数超过1万人，俄罗斯、蒙古国等国将派出人员参加阅兵。

“首相考虑到议会的日程，决定不参加，”日本内阁官房长官菅义伟对记者们说道。

“他在9月3日前后不会前往中国。我们将继续寻找两国沟通的方法。”

中国外交部没有立即对置评请求作出回应。

中国外交部长王毅周一发布声明称，9月3日，“爱好和平”的世界各国人民将聚焦北京。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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