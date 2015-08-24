日本首相安倍将不参加中国纪念抗战胜利70周年活动

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京8月24日（记者 Stanley White） - 日本政府发言人周一称，首相安倍晋三将不会参加中国下月举行的纪念抗战胜利70周年活动。
中国将于9月3日在北京举行阅兵式，参阅官兵人数超过1万人，俄罗斯、蒙古国等国将派出人员参加阅兵。
“首相考虑到议会的日程，决定不参加，”日本内阁官房长官菅义伟对记者们说道。
“他在9月3日前后不会前往中国。我们将继续寻找两国沟通的方法。”
中国外交部没有立即对置评请求作出回应。
中国外交部长王毅周一发布声明称，9月3日，“爱好和平”的世界各国人民将聚焦北京。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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