新华社要求日本天皇为侵略战争罪责道歉 日本向中方提出抗议

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京8月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，日本对中国提出抗议，因新华社呼吁日本明仁天皇为侵略战争罪责道歉 。
菅义伟表示，新华社的评论对天皇“非常失礼”，与中国在该问题上的立场相矛盾。
“这非常不适宜，此举可能给两次领导人会晤后正在改善中的中日关系泼冷水，”菅义伟说道。
“日本通过外交渠道强烈抗议。”
新华社本周称，二战期间在位的裕仁天皇一直到死也没有对日本侵略过的受害国和人民表示谢罪之意，其继位者应以谢罪换取冰释，以忏悔换取信任，以真诚换取和谐。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。