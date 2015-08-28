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时事要闻 | 2015年 8月 28日 星期五 17:07 BJT

新华社要求日本天皇为侵略战争罪责道歉 日本向中方提出抗议

路透东京8月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，日本对中国提出抗议，因新华社呼吁日本明仁天皇为侵略战争罪责道歉 。

菅义伟表示，新华社的评论对天皇“非常失礼”，与中国在该问题上的立场相矛盾。

“这非常不适宜，此举可能给两次领导人会晤后正在改善中的中日关系泼冷水，”菅义伟说道。

“日本通过外交渠道强烈抗议。”

新华社本周称，二战期间在位的裕仁天皇一直到死也没有对日本侵略过的受害国和人民表示谢罪之意，其继位者应以谢罪换取冰释，以忏悔换取信任，以真诚换取和谐。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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