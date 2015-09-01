日本财务大臣称20国集团会议将讨论中国经济

路透东京9月1日（记者 Tetsushi Kajimoto） - 日本财务大臣麻生太郎周二称，本周举行的20国集团会议讨论中国经济的情况是有益的。

麻生太郎在内阁会议后面对记者的提问没有具体说明他将对中国问题发表何种看法，但表示讨论应会真诚。麻生太郎和日本央行总裁黑田东彦将参加9月4-5日在安卡拉举行的20国集团会议。

“与其被表面的市场波动所影响，我想弄清楚中国的结构性问题更重要，”麻生太郎说道。“我认为在20国集团会议上对中国经济的情况进行坦诚的辩论是有益的。”

麻生太郎指出，日本经济不太可能立即受到中国经济放缓的冲击，但欧洲受到更大影响的可能性“变得非常高”。

麻生太郎还援引中国官员今年早些时候的话称，中国希望明年主持20国集团峰会时处理结构性改革。

麻生太郎表示，中国经济正在放缓，而日本经济正在稳步提升，企业获利增加带来资本支出和工资的缓慢上升。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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