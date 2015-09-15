日本央行总裁称能够经受中国经济放缓的冲击

路透东京9月15日 - 日本央行总裁黑田东彦周二充满信心地表示，日本经济能够抵御中国经济放缓和亚洲其他地区需求疲弱带来的冲击。这暗示他认为现在没有进一步扩大刺激计划的急迫需求。

但他重申，如果日本经济复苏和央行2%的通胀率目标受到威胁，央行“将毫不犹豫”地采取更多支持性措施。

“出口和产出确实正在受到新兴经济体放缓的影响，但我们的看法没有改变，即日本经济继续温和复苏，”黑田东彦周二在政策会议结束后对记者表示。

“我们的立场绝对没有改变，若物价趋势出现变化，且我们认为需要(进一步行动)来迅速实现我们的物价目标，我们会毫不犹豫地调整货币政策。”

黑田东彦也对中国前景持乐观态度，称中国政府有利用货币及财政措施来稳定经济的空间与决心。

黑田东彦表示，7-9月当季成长力道可能回升，不过部分分析师认为经济可能再度萎缩，从而让日本陷入数年来的第二次衰退。

多数市场人士预期，日本央行下个举动将会是扩大宽松，但对于实施时点看法分歧。

部分人士预期明年之前日本央行都将按兵不动，而其他人士则是押注日央行将在10月30日会议上采取行动--届时央行委员将会重新检视其长期经济及物价预估。少数人预期日本央行可能在10月6-7日的下次会议行动，好攻市场之不备。

三菱UFJ摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki表示，“我们并未陷入衰退，但经济显然欲振乏力，通胀也远低于日本央行的目标。”

他称，“日本央行可望在10月初再度放宽政策，以避免反应慢半拍。”

日本经济主要数据图表： link.reuters.com/xyz93w

日本2012-2015年通胀趋势图表：link.reuters.com/fef93w

日本长期通胀趋势图表：link.reuters.com/ber48t(完)

(编译 张涛/张明钧; 审校 张荻/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。