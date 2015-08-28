新华社要求日本天皇为侵略战争罪责道歉 日本向中方提出抗议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，日本对中国提出抗议，因新华社呼吁日本明仁天皇为侵略战争罪责道歉 。
菅义伟表示，新华社的评论对天皇“非常失礼”，与中国在该问题上的立场相矛盾。
“这非常不适宜，此举可能给两次领导人会晤后正在改善中的中日关系泼冷水，”菅义伟说道。
“日本通过外交渠道强烈抗议。”
新华社本周称，二战期间在位的裕仁天皇一直到死也没有对日本侵略过的受害国和人民表示谢罪之意，其继位者应以谢罪换取冰释，以忏悔换取信任，以真诚换取和谐。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”