新华社要求日本天皇为侵略战争罪责道歉 日本向中方提出抗议

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，日本对中国提出抗议，因新华社呼吁日本明仁天皇为侵略战争罪责道歉 。

菅义伟表示，新华社的评论对天皇“非常失礼”，与中国在该问题上的立场相矛盾。

“这非常不适宜，此举可能给两次领导人会晤后正在改善中的中日关系泼冷水，”菅义伟说道。

“日本通过外交渠道强烈抗议。”