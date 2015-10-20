日本称今夏军机紧急升空架次增加 中方作出回应

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月20日 - 日本称，为应对中国飞机可能的领土入侵行为，日方军机今年夏季紧急升空的架次达到同期纪录高点。中国周二对此作出回应。
7-9月，日本军机紧急升空117次，高于去年同期的103次，但不到2014年四季度创纪录的164次。
“中方飞机在有关海空域的活动是正当合法的，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“我们要求日方停止一切针对中方的干扰活动，为维护中日关系的大局和地区的和平稳定作出建设性的努力。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。