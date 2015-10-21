日本称今夏军机紧急升空架次增加 中方作出回应

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月20日 - 日本称，为应对中国飞机可能的领土入侵行为，日方军机今年夏季紧急升空的架次达到同期纪录高点。中国周二对此作出回应。
7-9月，日本军机紧急升空117次，高于去年同期的103次，但不到2014年四季度创纪录的164次。
“中方飞机在有关海空域的活动是正当合法的，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“我们要求日方停止一切针对中方的干扰活动，为维护中日关系的大局和地区的和平稳定作出建设性的努力。”（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”