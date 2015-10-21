日本称今夏军机紧急升空架次增加 中方作出回应

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月20日 - 日本称，为应对中国飞机可能的领土入侵行为，日方军机今年夏季紧急升空的架次达到同期纪录高点。中国周二对此作出回应。

7-9月，日本军机紧急升空117次，高于去年同期的103次，但不到2014年四季度创纪录的164次。

“中方飞机在有关海空域的活动是正当合法的，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。