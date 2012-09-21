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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 21日 星期五 10:58 BJT

日系车企因在华停产损失2.5亿美元产出

因本周中国发生反日示威活动，以日产汽车为首的日系车企已损失了估计为2.5亿美元的产出，而且目前还面临着在中国销量受挫的风险。由於中日两国在钓鱼岛主权归属上的争执，中国民众本周走上街头游行，导致丰田汽车、本田汽车、日产汽车等日系车企暂停在中国的生产。

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