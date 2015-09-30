安倍称中日需要发展稳定友好关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月29日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本需要与中国发展稳定的友好关系。

“我们已经举行过几轮峰会，正在坚持朝进一步发展基于共同战略利益的互利关系迈进，”安倍在纽约的彭博总部说道。

彭博创始人迈克尔·布隆伯格向安倍问及了日本将如何应对中国经济放缓的问题。

安倍称：“我们对中国的出口和在中国的投资无疑都是很多的。因此，中日在贸易和投资领域的经济关系非常紧密，我们必须密切关注中国经济状况，有这种必要。”

安倍曾努力推动改善中日关系，但受领土争端及战争历史问题影响，这方面的进展缓慢。

去年11月和今年4月，安倍同中国国家主席习近平在国际性会议间隙会面，此后两国关系略有回暖，但外交关系仍谈不上友好。

“我们需要在中日之间发展友好稳定关系。我认为两国应该朝这个方面努力，”安倍说。

安倍还称，日本经济基本面“坚如磐石”。(完)