安倍称中日需要发展稳定友好关系

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月29日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本需要与中国发展稳定的友好关系。
“我们已经举行过几轮峰会，正在坚持朝进一步发展基于共同战略利益的互利关系迈进，”安倍在纽约的彭博总部说道。
彭博创始人迈克尔·布隆伯格向安倍问及了日本将如何应对中国经济放缓的问题。
安倍称：“我们对中国的出口和在中国的投资无疑都是很多的。因此，中日在贸易和投资领域的经济关系非常紧密，我们必须密切关注中国经济状况，有这种必要。”
安倍曾努力推动改善中日关系，但受领土争端及战争历史问题影响，这方面的进展缓慢。
去年11月和今年4月，安倍同中国国家主席习近平在国际性会议间隙会面，此后两国关系略有回暖，但外交关系仍谈不上友好。
“我们需要在中日之间发展友好稳定关系。我认为两国应该朝这个方面努力，”安倍说。
安倍还称，日本经济基本面“坚如磐石”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”