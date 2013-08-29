河野洋平敦促安倍不要在靖国神社问题上含糊其辞

路透东京8月28日（记者 Linda Sieg） - 日本自民党前总裁河野洋平周三称，如果首相安倍晋三确实希望改善中日两国关系，那么他应该澄清自己是否会参拜靖国神社。

安倍希望修复日本过去的荣耀，并放松日本和平宪法对军队的限制。

安倍也表示，他非常希望改善中日关系。但中国将安倍有关安排两国领导人会晤的呼吁搁置一旁，称其为摆样子。

安倍8月15日向靖国神社献祭祀费，但和往常一样拒绝表示未来是否会去参拜。

“如果他不会参拜靖国神社，他应该说出来。”河野洋平在接受路透采访时表示。

“现在他只是说不会讲是否会参拜，那么即使是日本提出建议，中国和韩国也不能回应。他一方面说（谈判）窗口打开，但却不明示是否会参拜靖国神社，因此他们（中韩）不敢经过这个窗口。”

河野洋平指出，日本政客经常发表与官方战争道歉相悖的言论会削弱国际社会对日本的信任。

河野洋平还指责安倍修改或重新解读由美国起草的日本和平宪法的努力。

“我们必须不惜一切代价维护宪法精神：我们永远不会参与战争，我们不会在国际冲突中使用武力，”河野洋平说道。“不可能借助武力应对（安全环境的）这种改变”。

“我们应该通过外交途径进行应对。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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